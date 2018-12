5G : Huawei et Altice Portugal bouclent un partenariat

Altice Portugal, ravi de collaborer avec Huawei

Le 5 décembre à Lisbonne,etont officiellement annoncé devenir partenaires pour le, comme l'annonce un communiqué de presse de la société chinoise. Il s'agit d'une étape clé pour Altice Portugal (la maison-mère du premier opérateur local, Meo) qui prévoit le lancement commercial de laen 2019 dans le pays. Huawei y trouve aussi son compte, en s'affirmant un peu plus comme une référence de la technologie.La collaboration entre Altice Portugal et Huawei remonte à 2016. À cette époque, les deux sociétés avaient lancé un programme de formation en réseau qui utilisait pour la toute première fois les services 5G. L'opération fut un succès. «», a déclaré Alexandre Fonseca, le PDG d'Altice Portugal. De son côté, le PDG de Huawei Portugal, Chris Lu, n'a pas manqué de rappeler, qui «».La technologie, dont l'appel d'offres n'a toujours pas été lancé en France, offrira un bienmobiles, renforcera la sécurité et diminuera la latence des connexions, aussi bien pour les appareils que pour les consommateurs.