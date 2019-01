CES 2019 - Royole bat Samsung et commercialise le premier smartphone pliable

Un smartphone-tablette de 7,8" sous Android Pie

Est-ce que ça fonctionne vraiment ?



Le fonctionnement de la charnière du FlexPai. © Royole

Via : Engadget

, jeune constructeur chinois qui restera probablement dans les mémoires comme celui qui a coiffé au poteau Samsung en ce qui concerne les smartphones pliables, a annoncé, pour un tarif avoisinant les 1300$.Disponible à l'essai sur le plancher du, le Royole FlexPai est un smartphone hybride pouvant être déplié pour obtenir une tablette de 7,8 pouces dotée d'un écran AMOLED.L'appareil tourne sur le tout récent, devenant ainsi par la même le premier smartphone embarquant le SoC 7 nm de Qualcomm, et également le premier compatible 5G.Il est disponible en version 6 ou 8 Go de RAM, en 128 ou 256 Go de stockage, et dispose de deux appareils photo 16+20 mégapixels. Mais d'après les premiers retours des testeurs, il ne faut surtout pas s'attendre à un photophone performant. L'autonomie risque également de poser problème : le FlexPai n'embarque qu'une batterie de 3 800mAh.La réponse est oui. Unanimes, les journalistes dépêchés sur place font état d'un appareil au design un peu bâtard, mais à la technologie bluffante. Une fois plié ou déplié, Android 9.0 (tweaké au-delà du raisonnable pour rendre l'OS compatible) s'ajuste automatiquement à la taille de l'écran, et permet même de faire apparaître une application différente de chaque côté de l'écran.Mais tout n'est pas parfait, vous vous en doutez. La prise en main ne semble pas idéale, et certains regrettent que la partie située dans la paume de la main lors d'une utilisation en mode smartphone ne puisse pas être éteinte afin d'économiser de la batterie. Un point sur lequel le CEO de l'entreprise s'est exprimé, arguant que le software équipant les FlexPai n'était pas final.