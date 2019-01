Le Xiaomi Redmi Go annoncé à tout petit prix : moins de 80 euros

Qui dit Android Go, dit 1 Go de RAM

Le Xiaomi Redmi Go pourrait faire des heureux. Celui qui profitera d'une version allégée du système d'exploitation mobile Android, intitulée Android Go, devrait en effet bénéficier d'une grille tarifaire très agressive au moment de sa sortie : moins de 80 euros, si l'on en croit le célèbreRoland Quandt, en collaboration avec le site média WinFuture . Pour ce prix, le Redmi Go proposerait une fiche technique très modeste.Selon les rumeurs, il faudrait s'attendre à un écran LCD de 5 pouces au format 16:9 d'une définition HD de 720p, au processeur Qualcomm Snapdragon 425, à un 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne (+ microSD jusqu'à 128 Go), un capteur avant de 8 mégapixels (f/2.0), un capteur arrière de 5 mégapixels (f/2.2) ou encore une batterie de 3000 mAh. Le tout pour 137 grammes.