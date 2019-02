Pas encore annoncé, il est déjà possible de réserver le Samsung Galaxy S10

Une sortie mondiale prévue le 8 mars 2019

Source : ZDNet

le sait, le secret autour de son prochain smartphone phare a largement été éventé . Depuis des semaines, lea été dévoilé par de nombreuses photos volées et les fiches techniques des trois appareils, qui devraient être annoncés le 20 février prochain à San Francisco , sont connues de tous.Le constructeur coréen en prend acte et vient d'ouvrir lesde son futur smartphone avec une page de son site intitulée «». Disponible pour l'heure pour les clients américains de la marque, elle permet deun exemplaire, mais également d'estimer son ancien smartphone pour bénéficier d'unejusqu'à 550 $.Les conditions de vente indiquent que les pré-commandes s'arrêteront le 7 mars, on peut donc en déduire que Samsung lancera probablement ses appareils ledans le monde.