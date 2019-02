Une nouvelle fuite concernant le Galaxy S10 dévoile un modèle à 12 GO de RAM !

Crédits : Samsung

Samsung Galaxy S10 : les caractéristiques techniques dévoilées



Les fiches techniques des Galaxy S10 Plus, S10 et S10e. Crédits : GSM Arena

Une caméra selfie capable de filmer en 4K



La caméra avant du S10 sera capable de filmer en 4K. Crédits : Sam Mobile

Pour ses, Samsung ne semble s'être rien interdit. Les nouveaux flagships du Sud-Coréen se doteront ainsi de ce qu'il se fait de mieux, tant au niveau de l'habillage que de l'attirail technologique. Restera à voir si cette folie des grandeurs ne se traduira pas par des étiquettes tarifaires au diapason.D'innombrables articles disparates sont sortis ces dernières semaines laissant entrevoir les caractéristiques supposées des futurs Galaxy S10 de Samsung. Un petit récapitulatif s'impose, à la lumière des informations reçues par GSM Arena de la part d'un revendeur officiel.Comme le montrent ces photographies, lesprofiteront respectivement d'un écran de 6,1 pouces, 5,8 pouces et 6,3 pouces au format 19:9. Les deux plus grands modèles offriront une définition de(550 ppi pour le S10 et 522 ppi pour le S10 Plus) et 2280 x 1080 (438 ppi) dans le cas du S10e - le modèle le plus abordable.Mais ce qui étonne davantage, c'est bien le bagage technologique dont disposera le Galaxy S10 Plus. Celui-ci sera. Vous avez dit? Que vous êtes taquins.Les perspectives techniques des futurs flagships de Samsung ne sont pas les seules informations à tirer de ces fiches dont GSM Arena a eu connaissance.On note en effet la ligne indiquant "". Celle-ci semble d'ailleurs se référer aux trois modèles à paraître chez Samsung.Enfin autre nouveauté de taille à prévoir :sur toute la gamme. À titre de comparaison, les précédents appareils du constructeur grimpaient déjà jusque 700 nits, ce qui est déjà suffisamment lumineux pour une utilisation en plein soleil. Espérons,que la luminosité pourra descendre suffisamment bas pour éviter toute combustion de rétine en utilisation nocturne.