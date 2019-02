Xiaomi Black Shark 2 : le smartphone gaming sous Snapdragon 855 d’ici avril ?

Crédits : Xiaomi

Le premier smartphone de jeu sous Snapdragon 855

C'est en tout cas ce que suggère True Tech , en se basant sur de récentes déclarations du directeur produits de Xiaomi sur Weibo De ce que l'on en sait, une sortie duà l'orée du mois d'avril en ferait probablement le premier smartphone gaming à embarquer la dernière puce de Qualcomm : le, gravé en 7 nm.Dans son article, True Tech déclare d'ailleurs avoir exhumé des résultats Geekbench de la bête, qui enregistre pas moins de. Des performances qui le placeraient "", déclare le site spécialisé.Ainsi, le Xiaomi Black Shark 2 devrait venir accompagné de pas moins de 8 Go de RAM, et tourner sous Android 9.0 Pie. Un cocktail explosif de performances à prévoir donc, d'autant qu'il est bon de rappeler que la première itération du smartphone équipée d'un Snapdragon 845 avait tenu la dragée haute à la concurrence jusqu'à l'arrivée des Huawei Mate 20 Pro et de son Kirin 980 sur le marché.À titre indicatif, le Black Shark premier du nom s'était affiché à partir de 440€ lors de sa sortie en avril 2018.