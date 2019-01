Les ventes de smartphones ont plongé en Chine l'an dernier

Pixabay

Huawei surpasse -une nouvelle fois- ses concurrents

Apple à la dérive, le marché chinois devrait encore baisser en 2019

Pour la deuxième année consécutive, les ventes de smartphones sont en baisse en. En 2018, 396 millions d'appareils ont été vendus,, où les ventes n'avaient baissé « que » de 4 % par rapport à 2016. Le marché enregistre ainsi un septième trimestre de baisse consécutif, en chute de 15 % au T4 2018, selon les chiffres fournis par l'institut d'analyse Canalys.Le ralentissement du marché chinois est plutôt logique, la demande étant moins forte aujourd'hui compte tenu du fait que les consommateurs parviennent à conserver leur équipement plus longtemps qu'autrefois. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique la brutale plongée d'un marché qui ces dernières années fut fleurissant. Les Chinois ont vu leur pouvoir d'achat s'affaiblir et le pays connaît un ralentissement économique.Les fabricants connaissent, eux, des fortunes diverses. Dans ce marasme ambiant,s'en sort très bien. La firme de Shenzhen, tant décriée ces derniers mois sur le globe, a vu ses ventes grimper de 16 % dans l'Empire du Milieu, avec une part de marché en hausse, passant de 20 à 27 % en 2018, bien aidée par sa filiale Honor. Second,résiste avec une légère baisse de ses ventes (-2 %) et une part de marché qui, elle, augmente de 2 %.Le fabricant haut de gammeconnaît une belle croissance (+9 %, et 20 % de parts de marché) et déloge unen souffrance du podium (- 6%, 12 % de parts de marché). Comme l'indiquait Tim Cook, qui met les mauvais résultats sur le compte de la baisse mondiale de la demande,plonge de 13 % en Chine et n'occupe plus que le cinquième rang des ventes sur le marché local, avec 9 % de parts de marché. Les prix de la marque à la pomme ne parlent peut-être plus au public visé.Pour 2019, Canalys prévoit une nouvelle baisse du marché chinois, qui pourrait être de l'ordre de 3 %, avec un nombre de mobiles vendus qui tournerait autour des 385 millions. L'année marquera le début d'une vraie transition, avec l'arrivée de la 5G dans le pays.