Avec Condor, l'Algérie s'attaque au marché européen des smartphones

Condor occupe 55% du marché algérien des smartphones

Écran Full HD et reconnaissance faciale au menu

Condor promet de vite embaucher en Europe

En Algérie,est l'une des marques les plus connues du pays. Condor Electronics se spécialise dans les équipements électronique, informatique et électroménager. La société, qui fait même dans le photovoltaïque, a généré plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2017, et fait partie d'un immense groupe, celui d'Abderrahmane Benhamadi, très présent au Maghreb sur des secteurs comme l'hôtellerie, le BTP, l'agroalimentaire ou les matériaux de construction. C'est avec ses smartphones que Condor veut s'attaquer à l'Europe.Fares Al Mousli, président de Condor France, explique à nos confrères desqu'en 2002, au moment de la création de l'entreprise (elle-même issue d'une société fondée en 1954, Antar Trade) le nom fut choisi pourAprès avoir fait face à un incendie destructeur, Condor a pu renaître de ses cendres et lancer son premier smartphone en Algérie en 2013, année de l'ouverture à la concurrence de la 3G dans le pays.À ce moment-là, Samsung et Nokia occupaient 85 % du marché local. Aujourd'hui, l'entreprise revendique 55 % du marché, avec 6 millions d'appareils vendus, et même 8 millions si l'on prend en compte les régions du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient.Le smartphone phare de Condor, l', est officiellement disponible en France depuis avril 2018. Fares Al Mousli en vante les caractéristiques :Si Al Mousli évoque un prix de 299 euros, il est(Amazon, Rakuten, Rue du Commerce...). Ce montant relativement faible est possible grâce à une, où les coûts de main-d'œuvre demeurent plutôt bas.En arrivant en France, Condor voit les choses en grand. D'abord se faire connaître, puis, en se basant sur ses modèles d'entrée de gamme, jusqu'au modèle Allure. L'entreprise algérienne souhaiteraitSi la société emploie 15 000 salariés en Algérie, dont 1 000 dédiés à la téléphonie, l'objectif est d'atteindre les 25 000 voire les 30 000 employés d'ici cinq ans. Condor vise les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'export d'ici à 2020 pour la téléphonie et l'électroménager. Et c'est le minimum...