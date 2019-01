Apple : aux US, les ventes de l'iPhone XR surclasseraient celles des iPhone XS et XS Max

Des acheteurs qui privilégieraient la taille de leur iPhone...

Pour y parvenir le CIRP s'est basé sur un sondage réalisé directement auprès des acheteurs d'iPhone sur le sol américain. D'après les rapport de l'organisme, l'iPhone XR serait le plus populaire aux Etats-Unis, et arriverait loin devant les iPhone XS et XS Max en représentant pas moins de 39% des ventes d'iPhone outre-atlantique, tous modèles confondus, sur le mois de décembre 2018.A titre de comparaison, sur cette même période, les modèles XS et XS Max profiteraient de ventes cumulées plafonnant à tout juste 26% de parts de marché, avec une répartition de deux iPhone XS Max vendus pour un iPhone XS ayant trouvé preneur. Android Authority y voit le signe éventuel d'un intérêt du consommateur pour les terminaux de grande taille, tandis que le CIRP met en avant la capacité de stockage "à moindre coût" offerte par l'iPhone XR, comme une explication potentielle à son succès aux Etats-Unis.Outre son rapport qualité/prix avantageux pour un appareil Apple (rendu possible par l'absence de dalle OLED et de second capteur photo, entre autres), l'iPhone XR peut en effet compter sur un écran de 6.1 pouces, plus étendu que celui de l'iPhone XS, et ce pour un tarif qui débute à 749 dollars outre-atlantique. Payer moins pour obtenir un iPhone plus grand serait un argument de taille, dans tous les sens du terme, pour le consommateur américain.Autre explication plausible au phénomène, le positionnement tarifaire de l'iPhone XR en termes d'espace stockage. Pour près de 100 dollars de moins qu'un iPhone XS 64Go, il est en effet possible de se payer les faveurs d'un modèle XR 256 Go (un constat également valable en France une fois la conversion à l'euros appliquée). D'après le CIRP, le calcul serait vite fait du point de vue du consommateur moyen, demandeur - d'après l'étude - d'une capacité de stockage de plus en plus importante.Notons qu'Apple a annoncé la publication de ces prochains résultats financiers ce 29 janvier. La marque décidera, peut-être, d'y dévoiler publiquement les données relatives aux ventes de ses iPhone (si toutefois ces dernières sont bonnes). Cela permettra le cas échéant d'infirmer ou confirmer les estimations du CIRP.