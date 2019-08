Samsung dévoile un capteur photo de 108 mégapixels développé avec Xiaomi

© Samsung

Un nouveau capteur appelé Isocell HMX

Nouvel argument marketing ou vraie révolution ?

Cette collaboration est à l'origine d'unprévu pour les smartphones. Avec ce dernier, la promesse de plus beaux clichés, notamment en basse lumière. Et la vidéo ne serait pas en reste avec du 6K en 30 FPS. Autant dire que les deux géants de la téléphonie frappent un grand coup sur un marché ultra concurrentiel.a dévoilé un tout nouveaurépondant au doux nom de. Il s'agit d'un capteur dequi succède au Isocell GW1 de 64 mégapixels dévoilé pourtant il y a peu !est également à l'origine de cette naissance et plusieurs de ses smartphones profiteront de cette toute nouvelle technologie reposant sur le «».Pour rappel, le «» est une technologie permettant deet donc un meilleur rendu d'image. C'est également avec les clichés en faible luminosité que cet Isocell HMW devrait faire montre de belles performances grâce àDernier gros argument de l': ce capteur est capable de filmer en 6K à 30 FPS.Reste à savoir si, dans les faits, ce nouveau capteur proposera effectivement de plus beaux clichés, notamment en basse lumière. Les constructeurs de smartphones ont compris l'importance de la photographie chez les acheteurs etdans l'espoir de gagner du terrain sur un secteur très concurrentiel.Il faudra donc attendre la prochaine génération de téléphoneset, équipée du, pour constater si l'extrême qualité est au rendez-vous avec cereposant sur le «», notamment en basse lumière.