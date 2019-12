Le Galaxy Fold 2 serait beaucoup (beaucoup) plus abordable que son aîné

© Samsung

Le Galaxy Fold 2 pour le mois de février à 850 $ ?

Source : Sam Mobile

D'après le site spécialisé Sam Mobile, le Galaxy Fold 2 et sonrappelant les téléphones à clapet de notre jeunesse, sortirait en février prochain à un prix inférieur à 1 000 €.Citant un média sud-coréen, Sam Mobile estime que le Galaxy Fold 2 pourrait être lancé en même temps que le Galaxy S11 en février prochain. D'après les informations du Korea Herald, celui-ci se négocierait autour de 850 $, soit moins que le prix attendu pour le Galaxy S11 (autour des 900 $ en général).Belle ristourne que de passer de l'existant Fold, tarifé à 2 000 $, à un successeur situé autour des 850 $. Mais après tout, Samsung envisage de vendre entre 5 et 6 millions de smartphones pliables en 2020. Avec un peu plus de 500 000 unités du Galaxy Fold écoulées en cette fin d'année, il s'agira pour la firme de passer la seconde pour tenir ses objectifs.D'ailleurs, il se murmure également qu'un successeur direct du Galaxy Fold (reprenant le mêmedonc) pourrait arriver sur le marché en août 2020. Soit en même temps qu'un éventuel Galaxy Note 11... À moins, bien sûr, que les deux gammes soient destinées à fusionner dans un avenir proche.