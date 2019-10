Samsung pense pouvoir écouler entre 5 et 6 millions de smartphones pliables l'année prochaine

5 à 6 millions de ventes ?

Après les débuts difficiles du Galaxy Fold, dont la sortie a été reportée et finalement réservée à seulement quelques pays , Samsung estime que 2020 sera l'année des smartphones à écran pliable.Samsung, qui aurait vendu 500 000 Galaxy Fold malgré les déboires qu'elle a connus , vise bien plus haut l'année prochaine. Le constructeur sud-coréen estime qu'il peut écouler entre 5 et 6 millions de smartphones à écran pliable en 2020. La marque croit dur comme fer que les consommateurs vont adhérer à cette technologie, et que la baisse des prix engendrée par la production de masse et l'amortissement des coûts de recherche et développement va permettre d'augmenter sensiblement la demande.Ce n'est pas le Galaxy Fold qui va permettre d'atteindre de tels chiffres : Samsung a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera plus disponible à la fin de l'année 2019. Mais au moins un autre modèle va être lancé dans les mois qui viennent. Un récent rapport évoque la sortie d'un Samsung Galaxy Fold 2 en avril 2020 . Celui-ci pourrait se plier dans l'autre sens, avec une charnière horizontale plutôt que verticale, rappelant le système des téléphones à clapet.