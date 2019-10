Samsung confiant malgré des profits en baisse de 56%

© Samsung

Des profits en baisse vertigineuse au Q3 2019

Lire aussi :

Samsung condamné pour avoir triché sur les benchmarks du Galaxy S4



Une année 2020 qui s'annonce radieuse

Lire aussi :

Samsung et Sony ne produiront plus leurs smartphones en Chine



Via : CNN Business

Unplombé par une petite traversée du désert concernant la demande de puces mémoire, mais dont la chute a heureusement été modérée par de bons résultats côté hardware.Dans les faits, Samsung annonce avoir enregistré des profits en baisse de 56 % par rapport à la même période l'an passé. Le constructeur sud-coréen a encaissé 6,5 milliards de dollars sur le trimestre qui s'est terminé fin septembre dernier — soit 14,7 milliards de dollars de moins qu'en 2018.Néanmoins, Samsung trouve là matière à se réjouir. Les résultats partagés aujourd'hui sont en réalité meilleurs que ne laissaient présager les estimations des analystes ; plafonnées à 5,9 milliards de dollars.Comment expliquer cette dégringolade ? D'après divers cabinets d'analyse cités par CNN, Samsung accuse le coup d'une demande en berne sur ses activités de gravures de puces. Une demande qui devrait néanmoins repartir à la hausse grâce à de belles avancées de Samsung en matière de gravure EUV.En vertu de bons résultats du côté hardware, et notamment sur les smartphones, Samsung anticipe déjà une année 2020 record. Grâce, notamment, à un carnet de commandes plein à craquer concernant ses écrans AMOLED et une nouvelle génération de puces tirant parti des progrès de l'entreprise en matière de finesse de gravure.De son aveu, la sortie du Galaxy Note 10 dans un contexte concurrentiel «» lui a déjà permis de garder la tête hors de l'eau lors du dernier trimestre. Et la tendance ne devrait pas s'inverser, Samsung profitant à plein des sanctions américaines qui pèsent lourd sur l'hégémonie asiatique et le succès européen de Huawei.D'après CNN, les parts de marché de Samsung sur la téléphonie en Europe ont bondi de 40 % au mois d'octobre. Pile pour la sortie du Galaxy Note 10, et les suspicions ( confirmées depuis ) que le Huawei Mate 30 Pro serait amputé des applications et services Google.