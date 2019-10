Samsung et Sony ne produiront plus leurs smartphones en Chine

© Soos Jozsef / Shutterstock.com

Samsung devenu minoritaire en Chine

Une production délocalisée « ailleurs »

« L'usine du monde » ne le sera plus pour Sony et Samsung. Aujourd'hui, les entreprises sud-coréennes et japonaises ont admis qu'elles cessaient de produire leurs smartphones dans l'Empire du Milieu.En cause, on l'a dit, une hausse du salaire des ouvriers chinois (mince alors...). Mais peut-être plus encore responsable de la reculade de Samsung est sa stagnation d'un point de vue économique dans le pays.La part de marché de Samsung a dégringolé de 15% à 1% depuis mi-2013. Cédant sous les coups de boutoir d'une concurrence locale extrêmement agressive, comme Huawei et Xiaomi.explique Park Sung-soon, analyste pour Cape Investment & Securities,».Dans un communiqué cité par l'agence de presse Reuters, Samsung explique que ses chaînes de production seront relocalisées «». Sans préciser de quel pays il s'agit donc.De son côté, Sony expliquait qu'il fermait son usine à Pékin et qu'il ne produirait plus des smartphones qu'en Thaïlande à l'avenir.Bien qu'à un niveau historiquement bas dans les, Samsung continuera malgré tout à vendre ses smartphones en Chine. Et le constructeur n'en reste pas moins le plus gros vendeur de smartphones au monde. D'après le dernier rapport annuel de Samsung, la marque a produit 394 millions de téléphones cette année.