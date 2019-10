Samsung condamné pour avoir triché sur les benchmarks du Galaxy S4

Samsung écope d'une amende de 13,4 millions de dollars

Source : AndroidPolice

Le Samsung Galaxy S4 avait fait très bonne impression à sa sortie, se classant parmi les meilleurs smartphones haut de gamme de sa génération. Mais es excellentes performances avaient été surévaluées par la marque coréenne, valant à cette dernière une condamnation aux Etats-Unis.C'est en 2013 que Samsung commercialisait son nouveau flagship : le Galaxy S4. Doté d'un CPU Qualcomm Snapdragon 600 cadencé à 1,9 GHz et d'un GPU Adreno 320, il devançait aisément ses concurrents haut de gamme. Certes, la prise en main était concluante, mais les benchs, eux, étaient faux.En effet, le géant sud-coréen augmentait artificiellement ses performances CPU et GPU pour gonfler ses scores. Un recours collectif a été entrepris aux Etats-Unis pour condamner ces pratiques, et finalement, après trois ans de procédure, les plaignants ont eu gain de cause.Ainsi, Samsung est condamné à verser une amende de 13,4 millions de dollars, dont 2,8 millions de compensations pour les acheteurs américains du smartphone de la marque coréenne. Un montant qui représente seulement 10 dollars par propriétaire, selonCette amende s'accompagne d'un engagement de la marque à ne plus manipuler les benchmarks... Pour une durée de trois ans ! Evidemment, si Samsung réactive son code de triche, nul doute que cela créerait de nouveaux litiges, qui se régleraient à nouveaux, devant les tribunaux.