Aujourd'hui, les plus grandes fortunes de la planète ont ce statut, d'abord et avant tout, car une grande partie de leur fortune consiste en actions et produits financiers côtés en Bourse. Autant dire que le niveau de leur fortune est fortement tributaire des secousses de la Bourse.

Et avec la chute très violente vécue ces derniers jours, les 10 hommes les plus riches du monde ont vu l'évaluation de leur fortune nettement revue à la baisse. Et voici ce qu'ont perdu les 10 hommes les plus riches au monde la semaine dernière :