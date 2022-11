Amazon a perdu 1 000 milliards de dollars de valorisation, un record

Amazon est aujourd'hui valorisée à 879 milliards de dollars, très loin des 1 880 milliards de dollars qu'elle valait en juillet 2021. L'entreprise avait largement profité de la crise sanitaire pour tirer son épingle du jeu en 2020 et 2021, mais connait une période bien plus troublée actuellement.

Amazon connait un fort ralentissement de la croissance du commerce électronique, les consommateurs reprenant leurs habitudes d'avant la pandémie. De plus, l'inflation fait faiblir la demande, alors que les coûts de stockage, de paquetage et de transport des produits augmentent, d'où le nouveau prix de l'abonnement Amazon Prime. La hausse des taux d'intérêt n'augure pas non plus une forte reprise de l'activité économique à court terme.



Tous ces éléments ont conduit à la défiance des investisseurs, et au fait qu'Amazon dévisse en Bourse au cours des derniers mois. Selon Bloomberg, Jeff Bezos aurait perdu au moins 83 milliards de dollars depuis le début de l'année 2022.