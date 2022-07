Amazon officialise la hausse de l'abonnement Prime en France, et c'est pour bientôt !

Mais surtout, Amazon multiplie les contenus Prime Video, avec des séries TV (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir arrive le 2 septembre d'ailleurs), des films originaux et donc un catalogue de plus en plus fourni, garni par le Pass Ligue 1 pour le football et la diffusion du tournoi de Roland-Garros. Même si les moyens de la maison-mère sont colossaux et presque illimités, la rentabilité maximale prime toujours (sans mauvais jeu de mots). Définitivement, l'événement était inévitable. Netflix, plus illustre concurrent de Prime, est déjà passé par là.