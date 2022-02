Le prix d'Amazon Prime augmente aux États-Unis, quid de la France ?

Le tarif de la formule annuel passe de 119 à 139 dollars, soit une hausse de 20 dollars. Les utilisateurs qui s'abonnent seulement au mois vont quant à eux voir leur facture basculer de 12,99 à 14,99 dollars mensuels. L'offre pour les étudiants est aussi concernée par la hausse puisqu'il faudra désormais débourser 69 dollars par an au lieu de 59 dollars jusque là.

À partir du 18 février 2022, les nouveaux abonnés verront ces conditions tarifaires s'appliquer. Pour les utilisateurs qui sont déjà membres d'Amazon Prime, l'augmentation prendra effet à partir du 25 mars 2022.

Pour l'instant, seuls les États-Unis sont concernés par cette augmentation. Mais il ne faut pas se voiler la face, on constate très souvent qu'une hausse de tarif de ce genre de service sur le sol américain se répercute par la suite sur les autres marchés occidentaux, dont la France. Ce fut le cas récemment avec Netflix par exemple. On peut donc s'attendre à ce qu'Amazon Prime coûte bientôt plus cher par chez nous, où l'abonnement est déjà beaucoup moins élevé (49 euros par an ou 5,99 euros par mois).