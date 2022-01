Microsoft : Office et le Cloud tirent les résultats vers le haut

Le chiffre d'affaires du système d'exploitation a progressé de 25 %, tandis que celui généré par les contenus et services Xbox a grimpé plus modérément, à hauteur de 10 %. Les revenus publicitaires, notamment récoltés par la partie actualités de l'entreprise, ont connu une croissance de 32 %. Surface, les tablettes et ordinateurs Microsoft, n'a en revanche progressé que de 8 %, faisant de lui le produit à la plus faible croissance au dernier trimestre.