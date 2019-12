Samsung : on sait pratiquement tout sur le Galaxy S10 Lite

© OnLeaks

Un smartphone élégant et performant en photo

Un Snapdragon, même en Europe ?

Un nouveau membre de la famille Galaxy S10 se joint à la fête. Après le S10, S10+ et S10e en mars dernier, c'est donc un S10 Lite qui pourrait être présenté prochainement par Samsung. À moins que le constructeur ne lui préfère la dénomination, plus habituelle, de Galaxy A91 ?Si l'on ignore encore au final de quel nom sera affublé ce nouveau smartphone, force est de constater qu'il embarque une fiche technique des plus alléchantes. Doté d'un gigantesque écran Super AMOLED de 6,7 pouces, il affiche des bordures extra fines grâce à un poinçon central logeant l'appareil photo avant de 32 mégapixels (ƒ/2,2).Au dos, le Galaxy S10 Lite / A91 se doterait également de plus de capteurs photo que le Galaxy S10e ! D'après les rendus publiés par OnLeaks, on dénombre trois modules distincts : un standard de 48 mégapixels (ƒ/2,0), un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un dernier dédié à la macro de 5 mégapixels (ƒ/2,4).Plus intéressant encore : ce nouveau smartphone embarquerait la technologie de stabilisation optique baptisée « tilt-OIS ». Sans entrer dans les détails, celle-ci permet à l'objectif de pivoter sur un certain axe et dans différentes positions devant le capteur photo afin de compenser les mouvements de la main de l'utilisateur. Par conséquent, les photos et vidéos apparaissent plus nettes, et les à-coups inhérents à une utilisation à main levée sont gommés.Quid des specs ? Toujours d'après OnLeaks, le Galaxy S10 Lite pourrait bien faire figure d'ovni dans le catalogue de Samsung. Le constructeur sud-coréen a en effet tendance à réserver l'utilisation de SoC Qualcomm dans ses téléphones à des marchés très particuliers, comme les États-Unis. En Europe, les Galaxy S et Note sont donc équipés en SoC Exynos de dernière génération.Mais à en croire lesouvent très bien informé, le Galaxy S10 Lite se fraierait un chemin sous nos latitudes équipé de l'inénarrable Snapdragon 855. Il se dit également qu'il embarquera 8 Go de RAM pour 128 de stockage, et une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 45 W.De quoi s'attendre à des performances supérieures... à un Galaxy S10 haut de gamme. Un comble, pour un smartphone destiné à être vendu moins cher.Puisque nous parlons du prix, nos confrères allemands de WinFuture croient savoir que le Galaxy S10 Lite sera commercialisé à partir de 679€ en Europe. Ce qui, soyons honnêtes, n'est clairement pas donné pour un smartphone de moyenne gamme.