Samsung : son nouveau smartphone pliant se dévoile via des images en fuite

© Samsung

© Wang Benhong via Weibo

Un smartphone doté d'un seul écran

© Wang Benhong via Weibo

© Wang Benhong via Weibo

© Wang Benhong via Weibo

Un design non définitif

© Wang Benhong via Weibo

Via : XDA Developers

Comme prévu, il s'agit-là d'un smartphone pliable à la verticale. Un peu comme un bon vieux téléphone à clapet. Selon la rumeur, ce nouveau modèle pourrait être lancé en février prochain, à un tarif bien plus abordable que le Galaxy Fold.Il existe plusieurs différences importantes entre le Galaxy Fold et ce présent smartphone, que nous appellerons Galaxy Clamshell (clapet).Tout d'abord, celui-ci s'ouvre à la verticale là où le Fold se dépliait comme un livre. Aussi, on constate sur ces images que le Galaxy Clamshell ne semble embarquer qu'un écran ; accessible uniquement quand le smartphone est ouvert. Exit, donc, le minuscule écran de 3,5 pouces qui ornait la face avant du Fold. Tout juste Samsung semble-t-il avoir intégré un petit affichage OLED permettant de garder un œil sur l'heure et ses notifications.Une fois ouvert, on découvre un smartphone aux dimensions assez étranges — très élancé. Un peu comme les récents Sony Xperia et leur ratio d'aspect de 21:9. On constate aussi que les bordures de l'écran sont assez épaisses, et que — comme l'intégralité de la prochaine gamme Galaxy — ce Clamshell dispose d'un écran percé.Il serait aisé d'être déçu face à l'apparente simplicité du design de ce Galaxy Clamshell. Mais n'oublions pas qu'il s'agit-là probablement d'un prototype. En effet aucune mention de « Samsung » ne semble apparaître sur le châssis. On reste malgré tout confiants quant à la véracité de ces photos, en cela que le smartphone semble tourner sous OneUI (la surcouche Samsung), et affiche une grille de haut-parleurs caractéristique des smartphones du Sud-Coréen.Maintenant, il restera à préciser de quel bois ce nouveau smartphone pliable sera fait.moins ambitieux que le Galaxy Fold (je ne vois là qu'un smartphone classique qui peut se plier, et non plus une tablette hybride), le Clamshell devrait donc se négocier à un tarif bien plus accessible que son grand frère. D'autant que, rappelons-le, il se murmure que le Galaxy Fold tel que nous le connaissons pourrait connaître une deuxième version, laquelle serait présentée à l'été prochain.Samsung aurait donc dans ces cartons toute une gamme de smartphones pliables, lesquels semblent destinés à cohabiter avec les habituels Galaxy S et Note. Après tout, si le constructeur souhaite tenir son objectif de 5 à 6 millions de smartphones pliables à vendre en 2020 , il va falloir lancer la machine à plein régime.