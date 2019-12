Samsung Galaxy S11 : l’Europe n’aura pas le droit au Snapdragon 865

© OnLeaks

De moindres performances attendues

Le Snapdragon 865 s'annonce beaucoup plus puissant que l'Exynos 990. © Qualcomm

Des photos potentiellement dissemblables

Source : The Elec

Mais là où le bât blesse, c'est que Samsung aurait lui-même préféré le Snapdragon 865 à un SoC Exynos dans son propre pays, la Corée du Sud. L'Europe serait doncle seul marché où le Galaxy S11 sera lancé sans le dernier SoC de Qualcomm.Dévoilé il y a une semaine, le Snapdragon 865 de Qualcomm devrait faire les beaux jours des smartphones haut de gamme en 2020... Sauf sur le Galaxy S11.D'après le journal technophile sud-coréen, Samsung continuera d'abreuver le Vieux Continent de ses propres puces Exynos qui, historiquement, sont toujours un cran en dessous des solutions Qualcomm. Un choix que le journal n'explique pas, mais qui pourrait bien avoir certaines conséquences non seulement sur les performances, mais aussi sur la qualité des photos.En effet si le Snapdragon 865 profite de cœurs ARM Cortex-A77 et A55, l'Exynos 990 qui devrait équiper le Galaxy S11 en Europe repose encore sur la génération précédente — des Cortex-A76.Une puissance de frappe moindre, donc, mais également des images potentiellement dissemblables entre deux Galaxy S11 équipés d'un SoC différent. En cause ? Le nouvel ISP () intégré par Qualcomm à ses Snapdragon 865 est capable de gérer beaucoup plus d'informations que celui de l'Exynos 990.D'après le tableau comparatif des deux solutions publié par, il apparaît aussi que les puces dédiées à l'intelligence artificielle (NPU) ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Si le SD865 est capable de gérer 15 téraOPS, le chiffre tombe à 10 pour l'Exynos 990. Une différence qui a une incidence sur un certain nombre d'éléments, dont la capacité de traitement numérique des photographies.Bref, si le Galaxy S11 s'annonce comme un beau morceau de technologie, tout semble indiquer que notre version dune sera pas tout à fait au niveau de celle des marchés asiatiques ou américains.