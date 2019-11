Victime de fuites en pagaille, le Galaxy S11 commence à livrer ses secrets

Un rendu du Galaxy S11. © OnLeaks

Les différences s'effacent sur la gamme

Cinq appareils photo

Un Exynos 990 et 12 Go de RAM au programme

Comme d'habitude, ce sont les spécialistes de Sam Mobile de OnLeaks qui sont sur la brèche. Et d'après les premiers visuels disponibles, il semblerait que Samsung ne compte pas bouleverser la formule en 2020... à quelques détails près.Selon Sam Mobile, Samsung continuerait de proposer en 2020 un Galaxy S11, S11+ et S11e, plus abordable et compact. Mais à la différence de la gamme Galaxy S10, l'esthétique de ces smartphones devrait rester inchangée. Seuls la diagonale (et les specs) changeront.Ceci étant dit, parlons du design. Comme on peut l'apercevoir sur les rendus publiés par OnLeaks, le Galaxy S11 reprend à son compte des lignes que Samsung a faites siennes depuis la sortie du S8, en 2017. Un design qui laisse, vous l'imaginez, une grande place à l'écran qui, comme sur le Galaxy Note 10 , est cette fois poinçonné au milieu et non plus à droite.Mais il y autre chose sur laquelle l'inspiration du Note 10 se fait ressentir. Oui, d'après ces rendus, le Galaxy S11 ne comportera pas de port jack. Il s'agit du premier smartphone de la gamme Galaxy S à s'en débarrasser.Côté photo, on sait déjà que Samsung devrait muscler son jeu l'année prochaine. Mais outre les caractéristiques des capteurs, on s'aperçoit ici que le Galaxy S11 pourrait embarquer cinq modules photo en son dos. Chose que l'on ne retrouvait que sur la déclinaison 5G du Galaxy S10.On ignore encore à quels types de focales nous aurons affaire. On peut raisonnablement parier sur l'habituel trio standard + télé-objectif + ultra grand-angle, et avancer quelques billes sur une caméra 3D ToF. Reste à voir si Samsung est en mesure de surprendre sur l'intégration d'un cinquième capteur.Ce qui surprend à coup sûr, en revanche, c'est bien le placement de ces différents modules. À l'instar de Huawei, ou plus récemment d'Apple avec l'iPhone 11 Pro , tous les appareils photo du Galaxy S11 seraient décalés vers le côté gauche de la face dorsale. Habituellement, Samsung avait privilégié un placement horizontal au milieu de l'appareil.Côté specs enfin, un premier benchmark donne à voir des résultats vrombissants pour le nouveau SoC du Galaxy S11. Comme à son habitude, Samsung réservera un Snapdragon 865 au marché américain et à d'autres petits privilégiés. Mais dans le reste du monde, c'est bien une puce Exynos maison que l'on retrouvera sous le capot du futur flagship.Sam Mobile a déniché sur Geekbench un premier test qu'il pense pouvoir attribuer à la déclinaison 5G du Galaxy S11. D'après le site de benchmark, ce smartphone embarque bel et bien un Exynos 990 ainsi que la bagatelle de 12 Go de RAM.Le prétendu Galaxy S11 s'en sortirait donc avec 427 points en single-core, et 2 326 points en multi-core. Pour comparer ces résultats au Rog Phone 2 (le smartphone Android le plus puissant de ces derniers mois), on s'aperçoit que le Galaxy S11 ferait mieux dans les tâches mettant à profit plusieurs cœurs. En utilisation monocore, en revanche, le Exynos 990 ne serait pas au niveau d'un actuel Snapdragon 855+.