Samsung pourrait lancer un Galaxy S10 lite, moins cher et doté d'un Snapdragon 855

Une fiche technique haut de gamme

(Un peu) plus d'informations grâce aux documents de certification déposés par Samsung

Faire le pont entre un milieu de gamme cossu et un haut de gamme un peu plus abordable, tel est visiblement l'objectif de Samsung au travers d'un possible Galaxy S10 Lite. L'appareil, dont la sortie semble se concrétiser peu à peu, a été certifié auprès de la FCC il y peu. Un signe qui d'ordinaire ne trompe pas.D'après Android Police, ce nouveau mobile reprendrait une partie de la fiche technique du Galaxy A91, annoncé mais pas encore lancé. On y trouverait ainsi un SoC Qualcomm Snapdragon 855, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, une dalle (très certainement) AMOLED de 6,7 pouces et un support de la charge rapide 45 Watts. Le terminal serait par ailleurs animé par Android 10.D'après les rumeurs en circulation, ce Galaxy S10 Lite s'intercalerait entre les Galaxy S10e et S10 . Il serait en effet plus véloce et globalement plus haut de gamme que le S10e, mais profiterait (paradoxalement) d'une partie photo un peu moins soignée que son petit frère.Nous l'avons dit, ce futur Galaxy S10 Lite est passé par la case certification auprès de la FCC (Commission fédérale des communications, chargée d'autoriser, ou non, le lancement de nouveaux smartphones aux États-Unis). De quoi obliger Samsung à dévoiler un peu de documentation repêchée par Android Police. On y découvre quelques détails supplémentaires.Le mobile (qui répond pour l'heure à l'alias SMG770F) serait ainsi décliné en au moins trois variantes (SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM, et SM-G770F). Il profiterait en outre d'une compatibilité avec le nouveau standard Wi-Fi 6 et supporterait la plupart des bandes LTE américaines. Le dual SIM serait par ailleurs disponible en option pour permettre aux utilisateurs d'utiliser deux numéros de mobile différents (un professionnel et un personnel, par exemple).Côté disponibilité, on reste encore dans le flou étant donné que la période comprise entre fin février et début mars est traditionnellement réservée au lancement de tout nouveaux Galaxy S (en l'occurrence, le Galaxy S11 ). Nous sommes d'ores et déjà curieux de savoir comment Samsung intercalera le lancement de ce probable S10 Lite dans son calendrier.