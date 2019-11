Samsung annonce le W20 5G, une version musclée du Galaxy Fold

© Samsung

Une fiche technique boostée

Où est passé le Galaxy ?

Source : Samsung

Quelques semaines seulement après le lancement français du Galaxy Fold , Samsung a lancé un nouveau smartphone à écran pliable : le W20 5G. Très ressemblant au premier modèle, il est en revanche mieux équipé que son prédécesseur.Le smartphone embarque notamment un SoC plus puissant : le Snapdragon 855+ de Qualcomm . Il s'agit tout simplement du système sur puce le plus performant du marché actuellement. Le W20 5G a aussi droit au modem X50 du fondeur américain. L'appareil est ainsi compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile, la 5G Pour le reste de la fiche technique, on note la présence de 12 Go de RAM. Le W20 5G perd cependant en capacité de batterie : 4 235 mAh sur ce modèle, contre 4 380 mAh sur le Fold. Cela ne veut pas forcément dire moins d'autonomie, étant donné que le procédé de gravure du Snapdragon 855+ doit rendre le SoC plus économe que celui du Fold. Il y a aussi des questions d'optimisation à prendre en compte, et bien sûr, l'impact de la 5G n'est pas à négliger non plus. Seuls les tests pourront nous dire que est le meilleur smartphone pliable en la matière.Ces quelques différences mises à part, le W20 5G est une quasi copie du Fold en termes de design. On retrouve un écran de 7,3 pouces quand il est déplié et de 4,8 pouces une fois refermé. À noter tout de même que les tranches du Fold sont arrondies, tandis que celles du W20 5G sont bien plus rugueuses et plates.Face à cette annonce, on est en droit de se demander où veut en venir Samsung avec ce produit. S'il n'est pas illogique de voir apparaître un nouveau smartphone pliable aux spécificités améliorées, l'appeler W20 5G pose question. On perd en effet la mention « Galaxy » qui accompagne habituellement tous les smartphones de la marque ainsi que l'appellation « Fold », renvoyant au caractère pliable, au profit d'une lettre et un nombre qui semblent sortis de nulle part (le 20 pour l'année 2020 peut-être ?).Quoi qu'il en soit, il est probable que le Samsung W20 5G ne soit jamais commercialisé en Europe. Pour l'instant, ce nouveau smartphone a seulement été annoncé en Chine, où il sera disponible dans le courant du mois de décembre. À noter que le Galaxy Fold s'est très vite retrouvé en rupture de stock dans le pays Enfin, rappelons qu' un Galaxy Fold 2 pourrait être lancé en Europe en avril 2020