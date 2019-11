Le Samsung Galaxy Fold en rupture de stock en cinq petites minutes en Chine

20 000 Galaxy Fold écoulés

Le Galaxy Fold 2 va prendre le relais

Source : Les Échos

Le Galaxy Fold est disponible depuis quelques semaines en Europe et en Corée du Sud. Il vient d'être lancé en Chine, où il est déjà en rupture de stock.Samsung débutait la commercialisation de son smartphone à écran pliable Galaxy Fold en Chine ce vendredi 8 novembre 2019. Il n'aura fallu que cinq minutes pour que la première fournée trouve preneurs, il fallait donc être très rapide pour pouvoir espérer l'acquérir, malgré un prix de 2 080 euros, soit un peu plus cher qu'en Europe.En tout, 20 000 exemplaires du Fold ont été mis en vente sur le territoire chinois, directement dans la boutique Samsung ainsi que chez les revendeurs locaux Tmall et Jingdong. On ne parle donc pas de quelques centaines d'unités seulement, même si le volume du marché chinois aide à écouler rapidement de nombreux appareils.Samsung prévoit déjà de réapprovisionner les stocks et va relancer des ventes dès le 11 novembre. On ne sait pas encore combien de smartphones seront disponibles à cette date, mais on peut tabler sur le fait qu'ils partiront très vite une nouvelle fois.Une bonne nouvelle pour le constructeur sud-coréen alors que des doutes sur cette technologie et les multiples reports (le Galaxy Fold devait initialement sortir en avril 2019) auraient pu démotiver les consommateurs. Nous ne sommes pas encore sûrs des quantités considérables de smartphones à écran pliable vendus, mais c'est encourageant pour Samsung.Et d'autres modèles arrivent. Le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait être lancé dès avril 2020 . On ne sait pas encore s'il s'agit d'une simple amélioration du Fold original ou d'un concept bien différent. Après la publication d'un brevet, une charnière horizontale et non plus verticale avait notamment été évoquée, pour plier le mobile dans le sens contraire.C'est, par ailleurs, ce que va proposer le Motorola Razr , dont la présentation officielle est prévue le 13 novembre. Le Huawei Mate X, concurrent direct du Galaxy Fold, sera quant à lui commercialisé en Chine le 15 novembre . Nous ne connaissons pas sa potentielle date de sortie en Europe pour le moment.