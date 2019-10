Huawei : le Mate X se lance et le Mate Xs, avec Kirin 990 5G, est déjà annoncé pour 2020

Un Mate Xs pour 2020

Quel prix et quelle date de sortie ?

Source : The Verge

Huawei tenait une conférence ce mercredi 23 octobre 2019 à Shenzhen, en Chine. Après une première présentation en février dernier en amont du MWC de Barcelone, le Mate X y a été officiellement lancé.L'annonce de Huawei a été un peu surprenante. D'après certains rapports, deux modèles du mobile à écran pliable étaient attendus pour cette fin d'année. L'un très proche de celui que Clubic avait pu prendre en main en début d'année , équipé d'un SoC Kirin 980 avec modem Balong 5000 pour la compatibilité 5G ; l'autre, avec une puce Kirin 990, intégrant directement un modem 5G.Si les deux vont bien être lancés, ce ne sera pas en même temps. Huawei a fait savoir que la version avec Kirin 990 sera nommée Mate Xs et ne sera disponible qu'en mars 2020. Cela devrait aussi donner le temps au constructeur de prendre en compte les retours de la communauté et des experts sur le Mate X, afin de peaufiner son Mate Xs.Malheureusement, Huawei s'est montré avare en informations quant à la commercialisation du Mate X en Europe. La marque n'a communiqué aucune date de sortie, ni de prix chez nous. À noter néanmoins que l'événement a eu lieu en Chine, s'adressant donc avant tout au marché chinois. Il est possible que Huawei ait décidé de ne lancer le Mate X que dans l'Empire du Milieu, et de sortir le Xs à l'international, quelques mois plus tard.En Chine, le Mate X sera en tout cas disponible à partir du 15 novembre 2019 au tarif de 16 999 yuans, soit 2 160 euros. Pour rappel, il avait été annoncé au prix de 2 399 euros en France il y a huit mois, alors que son unique concurrent, le Galaxy Fold , est vendu 2 020 euros dans l'hexagone.