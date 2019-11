Selon un brevet, Samsung bosserait sur un écran bord à bord arrondi et sans encoche

© LetsGoDigital

Un Galaxy One ?

Samsung n'est pas le seul à y penser

Source : LetsGoDigital

Les constructeurs de smartphones n'en ont pas terminé avec leur chasse aux bordures. C'est ce que nous prouve un brevet déposé par Samsung et repéré par le site néerlandais, qui en a créé un concept (voir ci-dessus).Le document décrit notamment un «». Il s'agirait d'un smartphone sans menton en bas, sans encoche ni bordure en haut, et avec une dalle recouvrant les tranches de l'appareil. On peut même imaginer qu'un côté puisse afficher des informations comme le pourcentage de batterie restant, l'heure ou le contrôle de la musique pendant que le reste de l'écran demeure éteint.évoque le nom de Galaxy One. On aurait ainsi affaire à une nouvelle gammechez la marque sud-coréenne, qui vient déjà de lancer les Fold à écran pliable alors qu'elle se reposait sur les S et Note depuis plusieurs années.On ne peut bien sûr pas être certain qu'un tel produit va être commercialisé, ni même développé. Les seuls indices dont nous disposons proviennent de brevets, aucune fuite ne venant des chaînes de production par exemple. Ce genre de design pose en outre des questions concernant la prise en main et la durabilité.Si le résultat peut nous sembler futuriste et inimaginable pour un smartphone grand public, plusieurs fabricants cherchent à tout prix à réduire à néant les bordures de nos mobiles. Le visuel présenté ici rappelle d'ailleurs le Xiaomi Mi Mix Alpha et son écran recouvrant les tranches et une bonne partie du dos de l'appareil, laissant tout juste de la place pour les capteurs photo.Mais Samsung a déjà su prouver son avance en termes d'écran avec ses excellentes dalles OLED incurvées et, bien sûr, son smartphone à écran pliable Galaxy Fold . Alors, si un constructeur peut proposer un produit convaincant avec un tel design, on peut miser que ce sera probablement lui.