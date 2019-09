Le Xiaomi MIX Alpha se montre et nous laisse perplexe

Le Xiaomi MIX Alpha, symbole de l'évolution des écrans de smartphones ?

Lancement le 24 septembre 2019

On attendait un Xiaomi Mi MIX 4 comme flagship de la marque pour le deuxième semestre 2019, on devrait finalement avoir un MIX Alpha, selon le leaker Ice Universe. Ce dernier a publié une image, qui semble être un visuel promotionnel pour ce smartphone, ainsi qu'un document décrivant un écran « super incurvé ».Mais qu'est-ce que peut bien signifier « super incurvé » ? Selon Ice Universe, il s'agit de la quatrième étape dans l'évolution des dalles d'appareils mobiles. On avait les écrans plats de base, puis on a eu les écrans incurvés et les écrans cascade (waterfall), notamment popularisés par Samsung et ses dalles OLED Infinity Display.Le super incurvé serait un écran qui irait jusqu'à recouvrir l'intégralité des tranches latérales des smartphones en plus des bordures, comme on s'en rapproche avec le Huawei Mate 30 Pro . La dalle fait alors directement la jointure avec le dos et la prise en main doit se faire obligatoirement sur l'écran.La cinquième et dernière étape décrite serait unrecouvert quasiment à 100 % d'un écran, dos compris. Pour le moment, ce dernier point fait figure de science-fiction. C'est Huawei qui semble s'en rapprocher le plus avec son smartphone à écran pliable Mate X, qui se replie vers l'extérieur et donne cette sensation d'un écran qui recouvre l'appareil.Plusieurs rapports nous sont déjà parvenus quant aux caractéristiques techniques de ce MIX Alpha. Celui qu'on pensait être le Xiaomi Mi MIX 4 serait doté d'un capteur photo 108 mégapixels . On évoque également la présence d'une recharge sans-fil ultra rapide de 30 W (contre 27 W pour le Mate 30 Pro).Comme prévu, le smartphone sera présenté ce 24 septembre 2019 , sans doute en compagnie du Mi 9 Pro 5G. On en saura donc bientôt plus sur le potentiel de ce téléphone. De ce que l'on sait pour le moment, il devrait respecter la tradition de la gamme MIX, qui apporte toujours une touche d'originalité et de très solides performances. Xiaomi devrait aussi en profiter pour dévoiler MIUI 11 , la nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 10.