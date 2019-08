Xiaomi Mi Mix 4 : un monstre de puissance doté d'un capteur photo 108 mégapixels

Le Xiaomi Mi Mix 3. © Xiaomi

Lire aussi :

Tout ce qu'il faut savoir des Realme 5 et Realme 5 Pro

Xiaomi Mi Mix 4 : sortie probable en octobre

© Weibo

5G, Snapdragon 855+ et 12 Go de RAM

Source : Tech Radar

Un chiffre impressionnant, doublé d'une première pour le constructeur chinois, quelques jours seulement après l'annonce de Realme concernant un smartphone avec capteur 64 mégapixels Repéré par ce qui semble être une image officielle, leserait d'ores et déjà prêt, et... Tout du moins en Chine. Un agenda qui semble coller aux habitudes de la marque : le Xiaomi Mi Mix 3 était d'abord sorti dans l'Empire du Milieu en septembre avant de rejoindre nos étals le mois suivant.Mais au diable le calendrier ! Regardons de plus près ce que nous apprend cette photo partagée sur Weibo.À première vue,. Quoi qu'il en soit, le ratio écran/corps devrait quand même être très impressionnant ; aucune encoche ni appareil photo avant ne venant gêner la vision.Au dos de l'appareil, on constate que Xiaomi a opté pour, dont la répartition laisse rêveur : un capteur principal de(conçu par Samsung, on vous en parlait ici ), un grand-angle de 16 mégapixels, et un téléobjectif périscopique (et donc permettant un zoom optique sans perte bien plus important que celui de ses homologues) de 12 mégapixels.Outre ses promesses photographiques, les'avance pour être. Alors que le Xiaomi Mi 9 reste la plupart du temps indétrônable dans nos charts de vitesse, ce Mix 4 tirerait parti du tout récentaux fréquences d'horloge plus élevées de 15 à 20%, par rapport au modèle de base. Comme le Xiaomi Mi Mix 3 5G sorti en début d'année,D'après la fuite, lesignése doterait aussi d'un stockage UFS 3.0 allant jusqu'à 1 To, et d'une quantité de RAM configurable jusqu'à 12 Go.Côté batterie enfin, leprofiterait d'une batterie généreuse de 4 500 mAh, ainsi que de la. Une fonctionnalité de recharge inversée par induction serait aussi de la partie.Doté d'un port jack 3.5 mm, le, la nouvelle version de la surcouche Android du constructeur.