Tout ce qu’il faut savoir des Realme 5 et Realme 5 Pro

Realme 5 Pro : un smartphone avec quatre APN 48 mégapixels à prix cassé

Realme 5 : une entrée de gamme séduisante

Source : Neowin

Les deux smartphones jouissent d'une fiche technique des plus impressionnantes au regard de leur tarif. Ils seront lancés en Inde à partir du 4 septembre prochain pour un prix maximum avoisinant les 250$.Des deux smartphones présentés aujourd'hui par le constructeur chinois, on retient essentiellement le, lequel s'avance sereinement vers. En tout cas, la couronne du rapport fiche technique / prix lui revient de droit.. Il profite de l'un des derniers-nés de l'écurie Qualcomm avec le: un SoC gravé en 10 nm embarquant un processeur huit cœurs dont les plus performants sont cadencés à 2,3 GHz.Configurable de 4 à 8 Go de mémoire vive, et jusqu'à 128 Go de stockage (extensible), il profitera aussi d'une bonne autonomie grâce à son accumulateur de 4 035 mAhgrâce à la technologie VOOC 3.0.Mais la partie la plus impressionnante de la fiche technique se trouve au dos de l'appareil. Nous ne parlons bien entendu pas du capteur d'empreintes digitales, mais dualignés sur son côté gauche.Vendu à partir de, soit un peu moins de 200$, leest le smartphone le moins onéreux à embarquer le capteur Sony IMX586 deƒ/1.8 (qui a déjà fait ses preuves chez bien d'autres constructeurs cette année, notamment le Xiaomi Mi 9 ).Pour l'accompagner, Realme lui adjoint un(ƒ/2.2), un autre de 2 mégapixels (ƒ/2.4) dédié à la, et un dernier dévolu à. À l'avant, un capteur 16 mégapixels (ƒ/2.0) complète cet impressionnant attirail.Comme souvent dans ce genre d'événements où une version « Pro » est dévoilée, le modèle classique ne fait office que de pis-aller. Leest en cela facilement éclipsé par son grand frère, mais ne manque pas d'arguments pour séduire de futurs acheteurs au budget serré.Affichéselon la quantité de RAM et de stockage désiré (entre 3+32 Go et 4+64 Go), ledispose d'un grand écran LCD de 6,5 pouces affichant du HD+. Il devrait néanmoins se révéler plutôt véloce grâce au(11 nm) que le constructeur promet en outre particulièrement économe en énergie.Autant dire qu'avec la gargantuesque batterie de 5 000 mAh embarquée dans le Realme 5,. Cette batterie profite également de la technologie VOOC 3.0, à même de la recharger à hauteur de 50% en 30 minutes seulement.. Surmonté d'un capteur principal de 12 mégapixels (ƒ/1.8) — soit quatre fois moins que son grand frère —, il se dote malgré tout des trois autres mêmes capteurs que le Realme 5 Pro (grand-angle, macro et profondeur).