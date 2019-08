Realme XT : un smartphone avec capteur 64 mégapixels sera présenté fin septembre

© Realme

We are not done yet! Adding to the Quad Camera series, we will be launching the 64MP Quad Camera Xpert #realmeXT soon. Stay tuned.#LeapToQuadCamera pic.twitter.com/XTcjygPP5c — realme (@realmemobiles) August 20, 2019

Une sortie en Inde prévue d'ici la fin septembre

Un capteur ISOCELL de 64 mégapixels

Source : Tech Radar

», a claironné sur Twitter le compte de, alors que la conférence dédiée à ses nouveaux flagships venait de se conclure., P.-D.G de Realme, s'est quelque peu approprié le légendaire «» d'un certain Apple lors de son événement de New Delhi, hier matin. Sauf qu'en lieu et place d'une présentation en bonne et due forme, le chef d'entreprise s'est contenté de teaser undoté deQuelques mots, posés sur une bande-son qui semble tout sauf innocemment choisie par les équipes marketing : le titrede Green Day.Pas de place au doute : le(c'est son nom) devrait être lancé en Inde d'ici la fin du mois prochain. Mais comment trouve-t-il sa place dans la gamme d'appareils de la marque ?Les constructeurs de smartphones sont désormais tous focalisés sur la. Certains multiplient les capteurs, d'autres revoient en profondeur leurs algorithmes de traitement, et d'autres font grimper le nombre de mégapixels., lui, semble verser dans les trois catégories et proposera, avec le Realme XT,dont le principal profite du capteurLa répartition des autres modules ne devrait guère différer de celle des Realme 5 et Realme 5 Pro dévoilés hier. On devrait alors y retrouver un capteur grand-angle de 8 mégapixels (ƒ/2.2), un macro de 5 mégapixels (ƒ/2.4) et un dernier dédié à la capture de la profondeur de champ.fera-t-il évoluer le reste de la fiche technique de son smartphone ? Nous l'ignorons encore. Mais la date butoir n'étant déjà plus très loin, nous aurons probablement davantage d'informations à ce sujet dans les prochaines semaines.