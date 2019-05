Samsung présente un capteur photo smartphone de 64 Mpx

Une résolution supérieure à la normale

Un capteur qui cache de nombreuses nouveautés

Source : Android Authority

a décidé de ne pas s'arrêter là en révélant la sortie prochaine d'un capteur de caméra enLe capteur, nommé, offre une résolution supérieure à celle des caméras mobile existantes sur le marché. Elle conserve cependant la même taille de pixel (0,8 µm) que les capteurs 48 Mpx actuels. Samsung utilise également la technologiepour fusionner les données de quatre pixels en un seul, générant ainsi des instantanés de 16 Mpx et de 1,6 micron.La taille du capteur GW1 sera de, soit une taille légèrement supérieure à celle du capteur 1/2 pouce des caméras 48 Mpx. Concrètement, cela signifie que le capteur des caméras en 64 Mpx offrira un niveau de qualité en basse lumière similaire à celui des caméras 48 Mpx. À côté de ça, les prouesses du capteur sont également attendues en matière de HDR.», a ajouté le fabricant coréen dans un communiqué de presse.Samsung a déclaré dans son communiqué que le capteur 64 Mpx prendra également en charge une, l'enregistrement vidéo à 480 images par seconde et le gain de conversion double (DCG ou Dual Conversion Gain). Cette dernière caractéristique permet au capteurreçue dans des environnements très lumineux.Ce n'est pas la seule nouveauté dans la gamme de capteurs de Samsung : le capteur 48 Mpx ISOCELL Bright GM-2 fera suite au capteur GM-1 du Redmi Note 7 . Il offrira ainsi les mêmes caractéristiques que le GW1.Ces deux capteurs seront intégrés aux prochains téléphones de la marque et attendus d'ici fin 2019.