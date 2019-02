Oppo dévoile le design de son F11 Pro et son capteur 48 mégapixels

Crédits : Gizmochina

Un smartphone milieu de gamme destiné aux marchés émergeant

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

, qui avait fait sensation avec son Find X en juin dernier, déclinera le concept depour son prochain smartphone : leLe constructeur chinois, arrivé récemment dans l'Hexagone, n'a pas apporté avec lui ledévoilé l'an dernier. Il devrait logiquement en être de même pour ce F11 Pro, qui a tout du smartphone de moyenne gamme destiné aux marchés émergents.Le teaser que Gizmochina a déniché sur YouTube fait montre d'un écran aux dimensions très généreuses (bien que doté d'une bordure inférieure plutôt épaisse), et doté d'une caméra à selfie escamotable. Cette astuce permet à l'écran de se passer de toute encoche ou trou et donc de maximiser la surface d'affichage.L'appareil se pare d'un dos en verre aux couleurs dégradées, d'un duo d'appareils photo (dont l'un de 48 Mégapixels) et d'un capteur d'empreintes classique. L'appareil photo avant, logé dans un mécanisme escamotable, pourrait quant à lui offrir une résolution de 32 Mpx.D'après les prévisions du site spécialisé, leserait doté - comme le F9 Pro - d'un SoC signé MediaTek, de 6 Go de RAM et d'un stockage interne extensible de 128 Go. À sa sortie, le F9 Pro s'était affiché aux alentours de 280€.