Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro ne débarqueront peut-être pas en France

La faute à Google

Lire aussi :

Huawei confirme que le Mate 30 sera lancé le 19 septembre



Source : Techradar

Les utilisateurs qui comptaient se tourner vers la prochaine gamme de mobiles signée Huawei risquent d'être déçus. Un récent rapport suggère que la firme aurait décidé de ne pas sortir ses Mate 30 et Mate 30 Pro dans une partie de l'Europe. La France serait malheureusement concernée par cette mesure, tout comme d'autres pays dont l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ainsi que le Royaume-Uni. Le responsable se trouve de l'autre côté de l'Atlantique.Selon descontactés par LetsGoDigital , Huawei aurait pris cette décision suite à ses récents déboires avec Google La marque chinoise n'a plus l'autorisation d'utiliser les applications du géant américain (YouTube, Gmail...) et cette interdiction est également valable pour le Play Store. Ainsi, Huawei semble penser que les acheteurs européens ne seront pas attirés par des smartphones amputés des services de Google.Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été communiquée par l'entreprise, qui s'exprimera publiquement à Munich ce jeudi 19 septembre 2019. Bien entendu, rien n'est gravé dans le marbre pour le moment, mais le sort des smartphones Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro est plus qu'incertain.