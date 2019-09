Mate 30 : une photo et des spécifications pour le premier Huawei sans Google

Une fiche haut de gamme pour une future phablette attendue

Une nouvelle photo publiée sur Weibo

On y découvre les spécifications d'un haut de gamme qui ferait l'impasse sur Android, le système d'exploitation de Google, accompagnées d'une nouvelle photo. À moins d'une semaine de la présentation du téléphone, voilà des fuites qui semblent solides.La fiche technique dévoilée par le contributeur SlashLeaks RODENT950 commence par confirmer certaines informations. La première, évidente, est la présence du processeur Kirin 990 (conçu par Huawei), présenté à l'IFA de Berlin et proposant une compatibilité 5G.Au niveau de l'écran, qui intégrera le lecteur d'empreintes, on parle de 6,6 ou 6,9 pouces, une dalle AMOLED « Waterfall » avec une résolution 1176 x 2400 Full HD+. Pour rappel, le Mate 20 Pro proposait... un QHD+ ! Un downgrade serait-il au programme à ce niveau ?Le Mate 30 proposera également 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go. La batterie serait d'une capacité de 4 500 mAh avec une « Super Charge » de 40 W et une recharge sans-fil « Super Wireless Charge » de 27 W.Niveau capteur, on parle de quatre appareils à l'arrière - 40 mégapixels et 8 mégapixels sont évoqués. La caméra avant proposerait 32 mégapixels.Étrangement, le leak évoque un système d'exploitation... Android 10. Pourtant, le Mate 30 avait confirmé l'absence de ce dernier . Les choses seraient-elles différentes ? Réponse le 19 septembre, lors de la présentation de la phablette.C'est sur Weibo qu'une image du packaging de ce Mate 30 est apparue. Il ne s'agit pas dans la version Pro, mais de celle avec 6 Go de mémoire vive. Malheureusement, impossible de voir le smartphone en lui-même avec ce cliché. À réserver aux amateurs de packaging.Comme expliqué précédemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que rien n'a été officialisé par Huawei. Il faudra attendre le 19 septembre prochain pour découvrir ce Mate 30 et sa version Pro !