Le Huawei Mate 30 aurait un module photo Cine Lens et un Camera Matrix ; tout pour la vidéo ?

© ithome

Les Cine Lens et Camera Matrix prêts à épauler le Mate 30

Huawei mise plus que jamais sur ses capteurs

Source : TechRadar

D'après les rumeurs, le Huawei Mate 30 miserait à fond sur la vidéo grâce à deux nouvelles technologies : leet la. Des marques déposées auprès de l'office de la propriété intellectuelle européenne. Alors que la firme chinoise s'était déjà imposée sur le terrain de la photo, elle semble déterminée à progresser de nouveau avec sa prochaine génération des'est de nombreuses fois illustré sur le terrain de la photographie avec ses smartphones. Son P30 Pro est d'ailleurs l'un des meilleurs du marché avec son triple capteur. Mais pour le, la firme chinoise compte bien proposer une vidéo encore plus pointue.Comme l'explique, deux nouvelles marques ont été déposées auprès de l'office de la propriété intellectuelle européenne :et. Deux noms évoquant despour les smartphones. Il est aujourd'hui légitime de penser que ces technologies pourraient équiper la future phablette de Huawei - de quoi offrir une jolie concurrence au Galaxy Note 10 de Samsung qui sera présenté le 7 août prochain à New-York.a bien compris l'enjeu des capteurs à l'heure du tout connecté et des réseaux sociaux. Il est primordial pour le géant chinois, numéro deux sur le terrain des ventes de smartphones, de proposer des mobiles capables d'offrir de beaux rendus aux utilisateurs, qu'il s'agisse de la photo ou de la vidéo. Il n'est donc pas idiot de penser que leet laseront proposés pour le Mate 30 , même si cette information reste à prendre avec des pincettes tant que rien n'a été officialisé.Au cas où cette information se confirmerait, les technologies vidéo reposeraient sur un processeur Kirin 985 gravé en 7 nm, encore une fois proposé par Huawei,