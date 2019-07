C'est officiel : le Galaxy Note 10 sera dévoilé le 7 août à New York

© Samsung

Samsung dévoilera le Galaxy Note 10 à New York le 7 août

Source : Samsung

Intitulée «», cette conférence devrait logiquement mettre à l'honneur le, comme en témoigne lelargement mis à l'honneur dans lepartagé parLe constructeur a une nouvelle fois choisi New York pour présenter son futurqui, rappelons-le, devraitClassique, ledevrait se pourvoir chez nous d'un SoC Exynos 9820, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, au moins. Il disposerait d'un écran de 6,4 pouces pourvu - comme semble le montrer le visuel partagé par Samsung - d'une caméra poinçonnée placée au centre.Le et non pas « Pro » comme le laissaient entendre les précédentes rumeurs ) profiterait quant à lui d'un écran de 6,7 pouces et de, contre trois pour son petit frère.Concernant les tarifs, il faudra attendre la levée de rideau du constructeur. Pour rappel, le Galaxy Note 9 avait été lancé à partir de 1 009€ l'été dernier.