Le Huawei Mate 30 ne pourra probablement pas utiliser les applications et services Google

© Weibo

Les Mate 30 et Mate 30 Pro dépourvus d'Android ?

HarmonyOS prêt à être déployé par Huawei

Source : Reuters

Il y a quelques jours, les États-Unis accordaient un nouveau sursis de 90 jours dans l'espoir de trouver un terrain d'entente avec Pékin. Malgré cela, ledit sursis ne couvre que les smartphones déjà commercialisés par la marque — ce qui exclut donc le futurSi le récenta pu passer entre les mailles du filet en recevant de justesse sa certification par Google, ce n'est pas le cas des Mate 30 et Mate 30 Pro. Malgré tout, il reste encore de l'espoir pour que Huawei puisse offrir à son futur flagship le système d'exploitation le plus populaire au monde.D'après, le constructeur chinois profiterait d'un événement. Il reste ainsi deux grosses semaines à Huawei pour accélérer les choses auprès de Google afin d'obtenir le précieux sésame.Faute de quoi, le smartphone ne sera pas en mesure d'utiliser Android...! Autrement dit : pas de Play Store, pas de Gmail, pas de YouTube... vous connaissez la chanson.Fort heureusement,a encore une carte dans sa manche pour le lancement de son futur flagship. Le 9 août dernier, le constructeur avait dévoilé au grand public son propre système d'exploitation multi-plateformes . Huawei se disait alorsLe constructeur chinois est donc préparé au pire concernant ses futurs produits. Il nourrit en outre des projets d'écosystème fort entre ses différents appareils grâce à; un peu comme le fait Apple avec macOS, watchOS et iOS.Il faut néanmoins rester lucides. En dépit d', et disposant de la plupart des applications indispensables aux utilisateurs, on ne peut qu'imaginer qu'un fer de lance dépourvu du système d'exploitation pour lequel plus de 80% des consommateurs ont leurs habitudes fera chuter les ventes.