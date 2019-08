Les États-Unis donnent (à nouveau) 90 jours à Huawei avant de se voir banni du pays

Une mesure pour protéger les petites entreprises américaines

L'administration Trump étend le bannissement de Huawei à plus de 100 filiales du groupe

Source : The Verge

Un nouveau répit pour. Le ministère américain du Commerce aqui interdit au constructeur chinois de nouer des relations commerciales avec les entreprises américaines.Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a expliqué cette décision en affirmant, dépendantes selon lui des solutions proposées par Huawei : «» a-t-il expliqué au micro de la chaîneEn effet, de nombreuses petites entreprises de télécommunications ont utilisé les équipements réseau développés par Huawei en raison de leur prix plus abordable etMalgré ce délai supplémentaire repoussant le bannissement de Huawei du sol américain au 19 novembre prochain, l'administration Trump a récemment ajouté, ce qui porte à plus de 100 le nombre de sous-divisions, appartenant au géant chinois.Les entreprises américaines peuvent encore demander une licence pour travailler avec Huawei si le gouvernement considère que ce partenariat ne présente pas de risque pour la sécurité nationale. À ce jour, aucune licence n'a été accordée. Les administrations américaines n'ont, elles, plus le droit de passer de contrats avec Huawei.Le constructeur a commenté cette décision dans un communiqué. Huawei considère toujours subir un «» de la part des États-Unis et que ce report «».