Comme attendu, Huawei supprime des centaines d'emplois aux États-Unis

Une branche américaine de R&D extrêmement active...

...jusqu'au placement de Huawei sur liste noire américaine

Il y a quelques jours, nous vous informions sur Clubic de la volonté dede supprimer une grande partie des 850 salariés issus de, filiale américaine du groupe chinois. Toujours sur liste noire américaine, la firme de Shenzhen a procédé cette semaine à la. Une mauvaise nouvelle pour l'emploi aux États-Unis, et un coup dur pour les relations déjà très tendues entre la Chine et les USA.La société Futurewei possède plusieurs bureaux outre-Atlantique. Elle est présente dans la Silicon Valley mais aussi à Seattle, Dallas et Chicago. Outre la R&D, elle travaillait avec les chercheurs et universités.Cette division américaine de Huawei de recherche et développement avait conduit aupour le compte du géant, dont certains étaient liés à la technologie 5G, aux télécommunications ou à des technologies vidéo ou de caméra.et le placement sur liste noire de Huawei par l'administration Trump,. Un employé encore sous contrat a même déclaré à nos confrères de Reuters que, juste avant que soit prononcée l'interdiction. Car après, il aurait été impossible pour la filiale, qui exerce sur le sol américain, de transférer ses données, ressources et technologies à Huawei, en Chine.Avant ces 600 licenciements, Huawei comptait 1 500 employés aux États-Unis. La société emploie notamment pour le compte de son support client, des affaires publiques et de sa chaîne d'approvisionnement.