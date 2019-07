Corée du Nord : Huawei aurait aidé à construire le réseau mobile du pays

Kim Jong-un aurait-il reçu l'aide de Huawei pour bâtir son réseau mobile ? (© Pixabay)

Pour les USA : Huawei collaborait avec la Corée du Nord depuis huit ans

Huawei nie toute implication commerciale en Corée du Nord

Source : The Washington Post

Alors qu'elle est toujours placée sur liste noire aux États-Unis, la sociétéétait peu à peu parvenue -même si les progrès furent infimes- à discuter à nouveau avec les Américains . Sauf que les dernières révélations dune devraient pas rajouter qu'un peu d'huile sur le feu. Selon le quotidien de la capitale, Huawei auraitLe journal américain fonde ses révélations sur des témoignages et des documents internes provenant directement de la firme de Shenzhen. Pour mener à bien sa collaboration avec la Corée du Nord, le géant Huawei s'est associé avec. Ensemble, les deux sociétés ont ainsiLe département du Commerce des États-Unis enquêtait depuis 2016 sur le sujet et cherchait activement à déterminer si l'entreprise chinoise avait outrepassé les règles qui encadrent strictement les exportations vers la Corée du Nord. La question qui se pose est désormais deDu côté des USA, les sénateurs Tom Cotton et Chris Van Hollen ont affirmé dans une déclaration conjointe queD'après eux, uncontenant des dispositions visant àau Congrès. Selon celui-ci, toute entreprise qui ferait commerce avec la Corée du Nord serait passible de sanctions aux États-Unis.En réponse aux révélations du Washington Post,au journal, dans un droit de réponse,. L'entreprise Panda, pour l'instant, reste silencieuse.