Les entreprises technologiques américaines peuvent à nouveau officiellement vendre à Huawei

Les ventes de techno américaines à Huawei vont toutes être examinées avant d'être définitives

Une licence de vente qui s'annonce difficile à obtenir

Et un nouvel épisode, un ! L'affaire opposantauxvient de franchir un nouveau cap. Levient d', alors même que le constructeur chinois est toujours placé sur la liste noire américaine depuis le mois de mai.Le G20, qui se tenait il y a une quinzaine de jours au Japon, fut semblable à la promesse d'un apaisement des tensions entre Pékin et Washington. Le président américain Donald Trump avait alors indiqué, après sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, que les deux pays allaient reprendre les négociations. Quelques jours plus tard, et après moult négociations, le DOC a effectivement confirmé que les entreprises numériques pouvaient bien être de nouveau autorisées à vendre leur technologie à Huawei, confirmant ainsi les dires du président Trump.Mais... (car il y a toujours un mais),ni supervision des autorités américaines. Elle sera en effet accordée que dans le cas où les États-Unis pourront s'assurer que la technologie en question revendue à Huawei ne pose pas le moindre risque pour la sécurité nationale.Alors, Huawei, toujours sur liste noire ou pas ? Officiellement, la firme de Shenzhen l'est toujours, mais elle pourra acquérir une technologie américaine. La société de l'Oncle Sam qui souhaite encaisser un chèque provenant du géant chinois devra ainsi. À défaut, la licence ne sera pas autorisée.L'équilibre reste donc précaire au niveau sino-américain., a commenté le secrétaire au Commerce, Wibur Ross., ce qui ne va pas faire grossir les chances de voir des sociétés se voir accorder une licence de vente. Pour que Huawei soit de nouveau autorisée à exploiter Android aux États-Unis, Google devra théoriquement demander au DOC cette fameuse licence...