Huawei vise l'indépendance vis-à-vis des constructeurs américains d'ici 2021

Huawei veut se reposer sur ses propres systèmes d'ici 2021



Huawei pourrait appeler son nouvel OS "Harmony" en Europe

Des prévisions en baisse, mais un équilibre quasi assuré

Au cœur d'un feuilleton sans fin qui voit l'administration Trump accuser la Chine - eten particulier - d'espionnage sur ses infrastructures, le géant des télécoms déploie une série de contre-mesures visant à se défaire progressivement de ses attaches américaines.Huawei garde la tête haute malgré des prévisions financières revues à la baisse . En fait, le Chinois a commencé dès 2012 à développer ses propres systèmes qui, demain peut-être, viendront s'ajouter àet iOS sur l'échiquier des systèmes d'exploitation mobiles.», raconte Zhang Minggang à Challenges. «».Un versantqui a du sens, lorsque l'on sait que Huawei dispose, depuis 2004 déjà, de sa propre fonderie de semi-conducteurs avec, laquelle développe pour elle les fameuses puces Kirin qui équipent les smartphones de la marque.Des « plans B », comme les appelle le directeur général de Huawei France, que l'entreprise compte bien « activer » le plus tôt possible. «», reprend Zhang Minggang, «».Interrogé sur lesqui découlent déjà des tensions sino-américaines, le chef d'entreprise rassure. «».Zhang Minggang alerte aussi sur les conséquences de ces perturbations commerciales de l'autre côté de l'Atlantique. Selon lui, les répercussions pour le commerce étasunien sont tout aussi retentissantes. «», ajoute-t-il.Véritable fusible dans la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, Huawei va devoir faire preuve de résilience pour conserver son statut de leader . Quant à savoir si, comme l'annonce le P.-D.G. de l'entreprise, Huawei ressortira plus fort de cette épreuve, seul l'avenir nous le dira.