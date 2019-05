Net recul des ventes de smartphones au 1er trimestre : Huawei et Vivo percent, Apple plonge

Huawei continue de fondre sur Samsung

La pomme n'est plus très fraîche

Les « p'tits » ne sont plus si petits

Évolution des ventes de smartphones entre le T1 2018 et le T1 2019

Comme chaque trimestre, le cabinet, toujours bien informé, a livré les résultats trimestriels d'écoulement des. Et les chiffres ne sont dans l'ensemble pas glorieux pour le marché, en. Sur les trois premiers mois de 2019, les ventes s'établissent à 310,8 millions d'appareils, soit, où 332,7 millions de mobiles furent écoulés. Du côté des constructeurs, on joue aux montagnes russes.Malgré un ralentissement des ventes au premier trimestre (- 8,1 % sur un an, avec 71,9 millions de smartphones écoulés),conserve sans mal son statut de premier constructeur mondial, avec 23,1 % de parts de marché. Une statistique en légère baisse de 0,4 % par rapport au T1 2018, mais le fabricant sud-coréen a bénéficié des bons résultats de la série Galaxy S10 , qui se vend bien., de son côté, ne fait plus office de challenger ou de trublion, mais de vrai requin qui n'attend que son heure pour s'emparer du trône de leader mondial . La firme de Shenzhen a vendu, soit une croissance de 50,3 %. Ce chiffre, exceptionnel au demeurant, se reporte sur la place qu'occupe le géant chinois sur le marché. Alors que sa part de marché était de 11,8 % à la fin du premier trimestre 2018, elle atteint les. Que ce soit sur le bas, le moyen, ou le haut de gamme, Huawei affiche une forme incomparable , c'est un peu l'effet inverse de Huawei. L'entreprise américaine reste sur le podium des constructeurs de smartphones, mais peut-être plus pour longtemps. Ses ventes sont passées de 52,2 millions d'iPhone au T1 2018 à 36,4 millions au premier trimestre 2019. La chute (- 30,2 %) est impressionnante et confirme les difficultés actuelles de l'iPhone , qui se heurte à un marché US en sévère baisse (-15 %) et à un allongement de la durée de vie des appareils. L'arrivée de la 5G dans certains pays majeurs n'aidant pas, la baisse des prix des iPhone en Chine n'a pas été prolifique pour la marque à la pomme.En parts de marché,. La firme de Cupertino espère désormais que son récent accord avec Qualcomm replacera ses produits dans la lumière.Dans ce ralentissement global du marché,a souffert au dernier trimestre sans pour autant s'écrouler. La société chinoise a écoulé 25 millions de smartphones (contre 27,8 millions au premier trimestre 2018), soit une baisse de 10,2 % de ses ventes. Le constructeur voit sa part de marché légèrement reculer, passant de 8,4 % à 8,0 % au dernier trimestre. La marque s'est fortement développée en Inde sur la période.Fondé il y a tout juste dix ans,fait son retour dans le top 5 grâce à un premier trimestre 2019 remarquable, avec 23,2 millions de mobiles vendus, contre 18,7 millions l'an dernier sur la même période, soit une croissance de 24 %. Le constructeur chinois, dont la part de marché passe de 5,6 à 7,5 %, estEnfin,fait quasiment jeu égal avec Vivo, malgré un recul de ses ventes au premier trimestre (23,1 millions de smartphones, - 6 % sur un an). La firme chinoise pointe à 7,4 % de parts de marché, stable par rapport au premier trimestre 2018.