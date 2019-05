Résultats financiers : les bénéfices d'exploitation de Samsung en chute libre au T1 2019

Une concurrence toujours plus agressive sur le marché du smartphone

Des ventes de composants qui stagnent et une demande mondiale au ralenti

Source : Android Central

commence mal son année 2019. Le constructeur coréen vient de publier sesdu premier trimestre 2019 et ils sont loin d'être reluisants.Si Samsung affiche un chiffre d'affaires considérable de, ce dernier affiche un net recul de 20 % par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net chute également à 5,3 milliards de dollars, à comparer aux 15,6 milliards engrangés à la même époque un an auparavant (-63 %).Le groupe avance plusieurs explications à ces mauvais chiffres. La première est laque rencontre Samsung sur le marché du smartphone, notamment face aux constructeurs chinois. Malgré les ventes solides du Galaxy S10 sorti en mars dernier, la division mobile dégage un bénéfice en baisse de seulement 1,9 milliards de dollars pour 23,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires.Samsung compte pour se relancer sur la sortie decomme le Galaxy A80 , et de la réorganisation de sa ligne de téléphones. Leest également stratégique pour l'entreprise et le mobile pliable est déjà en rupture de stocks , malgré le report de sa sortie de plusieurs semaines.L'autre caillou dans la chaussure de Samsung est le ralentissement mondial de la demande de composants électroniques . Les commandes d'écrans pour smartphone et téléviseurs ont marqué le pas, et la filiale dédiée à cette production affiche. La faute est imputée à une «».La branche « semi-conducteurs » a été encore plus durement touchée avec un chiffre d'affaires de 12,45 milliards de dollars (-27 %) et un bénéfice d'exploitation de 3,5 milliards. Cette baisse a été attribuée aux «». Les ventes deen pâtissent également avec une chute de 30 % en un an.Le constructeur va investir près de 116 milliards de dollars pour développer son activité dans la fabrication de composants et diversifier son catalogue, avec l'objectif de retrouver le chemin de la croissance.