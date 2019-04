Sans surprise, le Galaxy Fold obtient un joli 2/10 sur iFixit

© iFixit

L'écran n'est pas protégé au niveau de la pliure du téléphone



Comme tout bon smartphone qui se respecte, lea subi un démontage complet par le siteafin d'analyser son degré de réparabilité. Sans grande surprise, il ne lui attribue que la note deet note dans son rapport quea utilisé à de nombreuses reprises des colles pour fixer les différents composants de son smartphone pliable, qui le rendent très difficile à faire réparer hors du réseau d'assistance de Samsung.Les équipes d'iFixit ont égalementde l'appareil au niveau de l'écran qui expliquerait les problèmes rencontrés par certains journalistes américains. En effet,est apparue au bas de l'écran de leur Galaxy Fold.Un interstice de 7 mm se forme entre l'écran et le bord de l'appareil, en haut et en bas de l'appareil au niveau de la pliure. Cette partie, qui n'est alors plus protégée, peutet endommager la dalle, même si l'on prend le plus grand soin de l'appareil.Espérons pour les premiers acheteurs que Samsung utilisera les quelques semaines qu'il lui reste avant la sortie pour corriger ce défaut et assurer une bonne résistance à son smartphone.