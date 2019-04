Samsung : 116 milliards de dollars pour prendre le pas sur Intel

Une large partie de la manne consacrée à la recherche et développement

Un investissement nécessaire pour se positionner sur les marchés de demain

Le grand public connaît manifestementpour ses smartphones, ses téléviseurs, ou encore ses produits électroménagers. Mais il est un secteur auquel les amateurs de technologie sont sensibles que le géant sud-coréen domine : celui de la mémoire. Samsung domineau rayon des semi-conducteurs depuis plus d'un an maintenant et compte bien asseoir sa position de leader mondial , tout en menant l'offensive sur celui des microprocesseurs, où la concurrence d'Intel, Qualcomm et TSMC est rude.Pour arriver à ses fins, Samsung n'a pas hésité à sortir le chéquier, rudement sollicité. La société a en effet annoncé son intention de dépenser l'équivalent depour développer son activité de production de semi-conducteurs, ainsi que la vente de microprocesseurs, dont le marché pèse actuellement deux fois plus lourd.Sur les 113 milliards de dollars prévus, 64 devraient être consacrés à la recherche et développement, et 52 à l'infrastructure de production, avec pour objectif deet de concurrencer les Américains, mais aussi le Taïwanais, pour également fabriquer des puces à destination d'autres sociétés.Alors que Samsung emploie déjà plus de 100 000 personnes en Corée du Sud, le plan d'investissement va permettre. Et cet investissement est d'autant plus important que la firme Samsung ne veut surtout pas être distancée sur la production de puces destinées à l'intelligence artificielle intégrée à certains produits, ni sur les réseaux mobiles 5G et les marchés qui en découlent, comme celui de la voiture autonome.Cette annonce tombe en tout cas à point nommé pour Samsung, qui fait face à de nombreuses critiques sur son innovant Galaxy Fold et au report de sa sortie , initialement prévue pour la fin du mois d'avril.