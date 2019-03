Découverte d'une nouvelle vulnérabilité affectant les processeurs Intel : "Spoiler"

Crédits : Intel

Intel alerté depuis plusieurs mois

Un correctif à venir

Source : Phoronix

Des chercheurs américains et allemands ont découvert une nouvelle faille sur les processeurs, il y a un peu plus de trois mois. Baptisée, ou Speculative Road Hazards Boost Rowhammer and Cache Attacks, celle-ci utilise une méthodologie analogue à Spectre en ciblant spécifiquement l'extraction des données transitant par la RAM de nos machines.Dans leur rapport (PDF), les chercheurs de l'institut Worcester Polytechnic et de l'université de Lübeck déclarentdepuis plusieurs mois déjà de cette vulnérabilité. Des avertissements qui sont restés lettre morte, le fondeur n'ayant jamais indiqué travailler sur le moindre correctif depuis.La faille est d'ailleurs d'autant plus grave qu'elle semble, depuis les premiers Intel Core jusqu'aux plus récents Kaby Lake. D'après les conclusions des chercheurs, les processeurs ARM ou confectionnés par AMD sont quant à euxpar Spoiler.Sentant l'inquiétude monter, Intel a fait savoir au site spécialisé Phoronix qu'il se penchait sur un correctif. «», précise le porte-parole d'Intel. «(Rowhammer, ndr)».